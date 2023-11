EM-Qualifikation Ungarn in Deutschland dabei – Österreich wahrt Chance auf Gruppensieg

Österreich hat seine Chancen auf den Sieg in der Gruppe F gewahrt und zugleich Selbstvertrauen für das Duell mit der deutschen Nationalmannschaft am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) getankt. Durch ein 2:0 (2:0) in seinem letzten Gruppenspiel in Estland setzte sich das schon als EM-Starter feststehende Team von Teamchef Ralf Rangnick an die Tabellenspitze. Belgien muss damit für den Gruppensieg am Sonntag gegen Aserbaidschan gewinnen.