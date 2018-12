Auslosung EM-Qualifikation : DFB-Elf trifft auf Niederlande

Bundestrainer Joachim Löw bei der Auslosung in Dublin. Foto: dpa/Brian Lawless

Düsseldorf Die Gruppen für die Qualifikation zur Fußball-EM 2020 werden am 2. Dezember in Dublin ausgelost. Wir halten Sie über alle Infos zu den Lostöpfen, gegen wen Deutschland spielen könnte und dem Verfahren in unserem Liveblog auf dem Laufenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken