Europameisterschaft 2024 Liebe Engländer, wir müssen mal über Gelsenkirchen reden (und über Bradford und Birmingham)...

Nun muss man zugeben, dass Gelsenkirchen zum einen nicht ganz so gut von englischen Lippen geht wie Köln, Berlin oder München. Selbst Düsseldorf können die Gäste der Insel inzwischen besser aussprechen als Gelsenkirchen. Und in Städte-Rankings nimmt die Revierstadt immer einen der unteren Plätze ein. Die Arbeitslosigkeit erreicht mit 12,3 Prozent (Mai 2024) bundesweit einen Spitzenwert. In der Tabelle des Instituts der deutschen Wirtschaft belegt Gelsenkirchen unter 400 deutschen Städten und Kreisen Platz 399. Nur das benachbarte Herne ist noch schlechter. Immerhin hat die Stadt mehr junge Leute als andere deutsche Gemeinden. Und deren Zahl nimmt in jüngster Zeit sogar zu. Also ganz so hoffnungslos ist die Lage offenbar nicht.