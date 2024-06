Fan-Walk in Düsseldorf Österreich-Fans feiern ältere Dame mit La-Ola – Video geht viral

Zu sehen ist ein Pulk von Menschen in rot-weißen Österreich-Trikots, die ihre Arme in Richtung eines Balkons strecken, die Finger rauf und runter bewegen und im Chor ein „Oooooh“ anstimmen – so, als würde hier gleich ein Freistoß im Stadion geschossen. Dann zoomt das Video auf den Balkon, dort steht eine ältere Dame neben einer jungen Frau, sie haben ebenfalls ihre Hände ausgestreckt.