Neuer, Kroos, Ronaldo und Co. Für diese Stars könnte es die letzte EM werden

Doch wenn das DFB-Team am 14. Juni gegen Schottland in die Europameisterschaft startet, wird Müller wohl nicht in der Startelf stehen. Vielmehr soll der verlängerte Arm von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf dem Weg in Richtung möglichen EM-Titel als Bindeglied die unterschiedlichen Gruppen im Team zusammenbringen.