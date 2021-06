Blaues Shirt, große Augen : Das ist das Maskottchen der Europameisterschaft

Düsseldorf Bei großen Fußballturnieren gab es schon die verrücktesten Maskottchen. Oft sind es Tiere, manchmal Phantasiewesen. Immer gibt es sie für Fans und Spieler als Andenken und zog Formen: als Stofffigur, auf T-Shirts oder Gläsern. Was ziert diesmal die Werbeartikel der Euro?

Bei Europameisterschaften gab es schon Hasen, Löwen und Figuren in Menschengestalt. In diesem Jahr soll „Skillzy“ als Maskottchen durch das Turnier führen.

Ein junger Mann, der Fußballtricks beherrscht und große Augen sowie einen dunklen Zopf hat: Das ist „Skillzy“, das Maskottchen der Europameisterschat 2021. Der Name leitet sich vom englischen Wort „skills“ für Fähigkeiten ab.

Das Maskottchen wurde während der EM-Qualifikation vorgestellt: Vor der Partie der Niederlande gegen Deutschland im März 2019 zeigte „Skillzy“ einige Tricks mit dem Ball. Die zwei erfolgreichen Freestyler Liv Cooke und Tobias Becs begleiteten die Vorstellung in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam. Cooke sagte laut Uefa: „Ob man nun im Park oder auf der Weltbühne spielt, sei es Fußball oder Freestyling, es geht immer darum, mit dem Ball am Fuß etwas zum Ausdruck zu bringen.“