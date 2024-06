ZDF-Expertenduo bei der EM Zwei Weltmeister auf den Spuren von Klopp und Meier

Als es zu Ende war, sang Nelly Furtado „All good things come to an end“. Von 2005 bis 2008 standen Jürgen Klopp und Urs Meier als TV-Experten bei den Fußballübertragungen des ZDF gemeinsam vor der Kamera. Der emotionale Coach – damals noch in Diensten seines Heimatvereins Mainz 05 – und der sympathische Schweizer Schiedsrichter bildeten ein kongeniales Duo an der Seite von Moderator Johannes B. Kerner. Mit ihrer lockeren, lustigen und teils hitzig-emotionalen Art, miteinander umzugehen, sind sie Fußballfans in guter Erinnerung geblieben.