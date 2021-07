EM 2021 : Giorgio Chiellini ist Italiens Naturgewalt

London Giorgio Chiellini ist auch mit 36 Jahren aus der Squadra Azzura nicht wegzudenken. Bei der Europameisterschaft 2021 überzeugt der Kapitän der italienischen Nationalmannschaft einmal mehr.

Die Trainer wechselten, das Spielsystem veränderte sich, Teamkollegen kamen neu dazu – nur er ist immer noch da: Giorgio Chiellini , 36 Jahre alt, Kapitän und aus der italienischen Fußball-Nationalmannschaft nicht wegzudenken. So sehr Italien bei dieser EM mit mutigem Offensiv-Fußball begeistert, so sehr benötigt das Team auch die defensive Stabilität, die Chiellini mit seinem Nebenmann Leonardo Bonucci im Abwehrzentrum garantiert. „Es war ein Generationenwechsel“, sagte Nationalcoach Roberto Mancini über die Veränderungen in der Mannschaft in den vergangenen Jahren. „Aber die Defensive ist immer wichtig, es braucht eine gute Balance.“

Vor fast zwei Jahrzehnten, am 17. November 2004, gab Chiellini sein Debüt in der Squadra Azzurra. Seitdem war er oft nah dran am großen Ziel, vor allem das 0:4 gegen Spanien im EM-Finale 2012 blieb in schmerzhafter Erinnerung und weckte den Wunsch nach Wiedergutmachung auf der großen Bühne. „Es ist wohl mein letztes Turnier mit der Nationalmannschaft“, sagte Chiellini vor der EM über seine Zeit im Nationaltrikot. Krönen will der Profi von Juventus Turin diese Ära natürlich am liebsten mit dem Titel. „Ein Traum, der noch gelebt werden muss“, schrieb Chiellini vor dem Halbfinale gegen Spanien am Dienstag (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV) in London auf Instagram.