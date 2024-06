Kader, Spielplan, Quartier Das müssen Sie zum EM-Verlauf von Belgien wissen

Auch in diesem Jahr strotzt der Kader der Belgier wieder vor Weltklasse-Spielern wie Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku. De Bruyne, der auch schon für Werder Bremen und den VfL Wolfsburg spielte, gewann in der vergangenen Saison 2023/24 die Premier League mit Manchester City. Er bewegt sich seit Jahren an der Spitze des internationalen Fußballs und konnte einige Titel gewinnen. Auch Lukaku, der den Angriff der Belgier stärkt und mit 83 Toren für sein Land der Rekordtorschütze der Roten Teufel ist, ist international erfolgreich.