Schwierige Gruppe, angeschlagene Stars Niederlande will bei EM wieder mit Offensive begeistern

Seit Anfang 2023 ist Ronald Koeman wieder am Ruder. Es ist nicht die erste Amtszeit des Europameisters von 1988: Schon von Februar 2018 bis Juni 2020 betreute er die niederländische Nationalmannschaft. Damals übernahm er sie am Boden, denn das Verpassen des zweiten großen Turniers in Folge (nach der EM 2016 in Frankreich die WM 2018 in Russland) stand bereits so gut wie fest. Koeman leitete einen Umbruch ein und etablierte viele neue Gesichter in der Mannschaft, so wie die jungen Talente Frenkie de Jong oder Matthijs de Ligt. Unter Koeman spielte die Mannschaft wieder begeisternden Fußball und erreichte 2019 das Finale der Nations League, wo sie aber gegen Portugal verlor.