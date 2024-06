Polen bei der EM 2024 Robert Lewandowski – und dann?

Beinahe wären die Polen bereits in der Qualifikation in einer Gruppe mit Albanien, Tschechien, Moldau und den Färöern gescheitert. Drei der vier Auswärtsspiele gingen nämlich verloren, also auch in Moldau, das am Ende nur einen Zähler hinter Polen landete. Nur auf den Färöer Inseln gab es einen Auswärtserfolg. Mit zwei Heim-Unentschieden zum Abschluss gegen Moldau und Tschechien sicherte man sich wenigstens Rang drei (hinter Albanien und Tschechien) und hatte über die Play-offs eine zweite Chance.