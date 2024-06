Überragender Pragmatismus Für Frankreich zählt bei der EM nur der Titelgewinn

In Frankreich hat man in den vergangenen Jahren viel richtig gemacht in der Jugendarbeit, in ganz Europa schaut man dort inzwischen nach Talenten. Und davon profitiert natürlich die Nationalmannschaft, die qualitativ weltweit ihresgleichen sucht. Fraglos gehen „Les Bleus“ auch bei der Europameisterschaft in Deutschland als Favorit an den Start. Was macht den Kader aus? Gegen wen geht es in der Gruppenphase? Worauf sollte man beim Vizeweltmeister achten? Eine Übersicht zu allen Infos rund um die französische Auswahl: