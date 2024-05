Ex-Profi und ARD-Experte Thomas Hitzlsperger „Sehnsucht im Land nach einem Gefühl wie 2006 ist groß“

Hitzlsperger 2006 hatten wir auch das Glück mit dem 1:0-Sieg gegen Polen in Dortmund, der so eine Art Initialzündung war. Das kann man aber natürlich nicht vorhersehen und schon gar nicht provozieren. Dieses Gefühl im Land entstand mit zunehmender Dauer. Man merkt aber schon, dass die Sehnsucht danach groß ist und ich spüre die Vorfreude auf das Turnier – wenn auch jetzt in anderer Rolle als TV-Experte bei der ARD und nicht mehr als Spieler.