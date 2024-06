Unart in EM-Stadien Auspfeifen der Nationalhymne – einfach nur ekelhaft

Klar ist auch: Die Mehrheit derer, die bei der Hymne pfeifen, tut es ohne nachzudenken. Die Masse um sie herum steckt an. Wenn der ganze Block pfeift, pfeife ich eben mit. Sei es drum. Doch auch hier gilt: Unwissenheit schützt vor Kritik nicht. Wer ins Fußballstadion geht, sucht vieles: Freude, Spannung, Ektase, Gruppendynamik, Ablenkung vom stressigen Job oder der nervigen Familie. Zuweilen kann man den Eindruck gewinnen, Fußballstadien hätten auch deshalb die Form, die sie haben, weil sich in ihnen alles sammelt, was 50.000 Besucher auszuschütten haben an Emotionen.