Verschärfte Bedrohungslage Wie sich die Polizei auf die Europameisterschaft vorbereitet

Angesicht der großen Anforderungen an die Einsatzkräfte verlangen die Polizeigewerkschaft wie auch der neue Polizeibeauftragte des Bundes, Uli Grötsch, angemessene Arbeitsbedingungen und modernere Ausstattung. „Wer solchen Belastungen ausgesetzt ist, muss angemessen untergebracht und verpflegt werden. Der Ausgleich der angefallenen Überstunden ist auch vor dem Hintergrund der gerade erst verlängerten Grenzkontrollen unerlässlich“, sagte Grötsch unserer Redaktion. Er sprach von einem „Sommer der Herausforderungen“ für die Sicherheitskräfte in Deutschland. „Viele Einsatzkräfte kommen gerade vom Einsatz an den Kontrollstellen an den deutschen Außengrenzen und machen nahtlos mit der Sicherung der Europameisterschaft weiter. Danach geht es gleich wieder zurück an die Grenze oder nach Paris zur Unterstützung bei der dortigen Olympiade“, so der SPD-Politiker.