Spieler, Ziele, Wackelkandidaten Was Sie alles zum EM-Kader wissen müssen

Julian Nagelsmann posierte lächelnd mit dem EM-Ball in der Hand. Mit der Präsentation seines vorläufigen Kaders machte der Bundestrainer am Donnerstag in Berlin den nächsten Schritt in Richtung des nun sehr nahen Heimturniers. Der 36-Jährige geht mit klaren Vorstellungen in die kommenden Wochen. Und er formuliert ebenso klare Erwartungen an seine Fußball-Nationalspieler.