„Kapazitäten gut genutzt“ So äußert sich der Verkehrsverbund zur Kritik von EM-Fans über die An- und Abreise

Nach Kritik von Fans an der An- und Abreise zum EM-Spiel zwischen Serbien und England am Sonntagabend in Gelsenkirchen hat der örtliche Nahverkehrsbetreiber sein Konzept verteidigt. „Social Media ist eine Momentaufnahme, die nur ein begrenztes Bild abgibt“, sagte ein Sprecher der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (Bogestra) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. In den sozialen Netzwerken hatten sich Fans unter anderem wegen langer Wartezeiten und überfüllter Bahnen beschwert.