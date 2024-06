2:1 gegen zehn Tschechen Türkei müht sich ins Achtelfinale

Mit dem Schlusspfiff kochten die Emotionen hoch, die türkischen Fans feierten und besangen den Einzug ins Achtelfinale der Fußball-EM in Deutschland ausgelassen. Hakan Calhanoglu mimte am Mittelkreis erst den Einpeitscher, dann ging der überragende Spielmacher in einer riesigen Jubeltraube unter. Dank eines 2:1 (0:0) gegen Tschechien zog die Türkei erstmals seit 16 Jahren in die K.o.-Runde eines großen Turniers ein. Jetzt geht es im Achtelfinale am Dienstag in Leipzig gegen Ralf Rangnicks Österreicher.