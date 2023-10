Ticketphase beendet Wann es weitere Karten für die EM 2024 in Deutschland gibt

Wer die erste Bewerbungsphase für Tickets für die Fußball-EM 2024 in Deutschland verpasst hat, muss sich nicht allzu sehr sorgen. Es gibt weitere Chancen, sich für Eintrittskarten für das Turnier im kommenden Sommer (14. Juni bis 14. Juli) zu bewerben. Das nächste Fenster beginnt allerdings erst nach der Auslosung am 2. Dezember in Hamburg. Dann wird klar sein, an welchen Tagen und in welchen Stadien Topteams wie England, Spanien oder Frankreich ihre EM-Vorrundenspiele absolvieren. Und auch, welche Gegner Deutschland erwartet.