EM 2024 Stirnband, Löcher in Stutzen, BH unter Trikot – modische Kuriositäten bei den Fußballern

Gleich vorweg: Über kaum ein Thema wurde wochenlang so viel diskutiert wie das Auswärtstrikot der deutschen Mannschaft. Erst gab es reichlich Kritik, dann wurde das pinke Trikot in den sozialen Medien wie auch wirtschaftlich ein Riesenerfolg. Einen Aufschrei löste aber nicht nur die Farbe des deutschen Trikots aus, sondern auch das Design – die Nummer vier war so gestaltet, dass sie einem „S“ ähnelte, wodurch die Rückennummer „44“ an das Nazi-Symbol „SS“ erinnerte.