Nach Handspiel gegen DFB-Elf Spanische Lobeshymnen für Außenverteidiger Cucurella

Für den Verteidiger ist sein Handspiel in der Verlängerung beim Duell mit dem DFB-Team längst abgehakt. Doch auch im Halbfinale gegen Frankreich am Dienstag (21 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München könnte der 25-Jährige im Mittelpunkt stehen: als Gegenspieler von Kylian Mbappe. Möglicherweise rückt Cucurella wegen der Sperre von Dani Carvajal von seiner angestammten linken auf die rechte Seite, um den Superstar zu stoppen.