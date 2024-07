2:1-Sieg gegen Frankreich Nicht zu stoppen – Spanien steht im Finale der EM

Viele Schwarzhändler haben sich schlicht verzockt und auf ein Halbfinale mit deutscher Beteiligung gepokert. Es sollte anders kommen – und so stehen sich nun Spanien und Frankreich gegenüber. Etliche Plätze bleiben leer. Verdient hat es diese Partie gewiss nicht – am Ende setzt sich Spanien 2:1 durch und steht am Sonntag in Berlin im Endspiel. Der Gegner wird am Mittwoch in Dortmund zwischen England und den Niederlanden ermittelt.