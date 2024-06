Person auf Stadiondach im Achtelfinale SEK-Einsatz während EM-Spiel von DFB-Team in Dortmund

An einem außergewöhnlichen Fußball-Abend mit umjubelten Toren von Kai Havertz und Jamal Musiala zog die Nationalmannschaft durch ein 2:0 (0:0) gegen hartnäckige Dänen ins Viertelfinale ein. Die DFB-Auswahl musste am Samstag in Dortmund nach Blitz, Donner und Starkregen aber zunächst bange Videominuten überstehen.