Mit Leverkusens Frimpong Diese sechs Bundesliga-Profis stehen im vorläufigen Oranje-Kader für die EM

Die Niederländer treffen in der Vorrunde auf Polen, Frankreich und Österreich. Koeman beginnt die Vorbereitung am 27. Mai mit einem dreitägigen Trainingslager in Zeist, an dem jene Profis teilnehmen, die keine Verpflichtungen in ihren Klubs mehr haben. Am 1. Juni startet dann die offizielle Vorbereitung.