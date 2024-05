EM 2024 Ronaldo und Pepe führen Portugal-Kader an – Guerreiro fehlt

Raphaël Guerreiro wird die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland wegen seiner Fußverletzung verpassen. Der Außenverteidiger vom FC Bayern München wurde am Dienstag in Lissabon nicht in das 26 Spieler umfassende Aufgebot von Portugal berufen. Angeführt wird der Kader des Europameisters von 2016 von den Routiniers Pepe (41 Jahre) und Cristiano Ronaldo (39).