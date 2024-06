Conceicao ist zur Stelle Portugal schlägt Tschechien in der Nachspielzeit

Der eingewechselte Francisco Conceicao (90.+2) und ein Eigentor von Robin Hranac (69.) verhinderten in der Schlussphase einen Fehlstart des Europameisters von 2016. Zuvor hatte Lukas Provod (62.) die Tschechen, die bis zu dem Treffer offensiv kaum in Erscheinung getreten waren, in Führung gebracht. Ronaldo muss derweil auf seinen ersten Treffer noch warten, mit dem er sich im Turnierverlauf zum ältesten EM-Torschützen krönen könnte.