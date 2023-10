„Zeitenwende in Fußball und Gesellschaft“ Was sich Philipp Lahm von der Fußball-EM 2024 verspricht

„Der Wunsch, dass wir eine gute EM spielen, in der wir vom ersten Spiel an den Heimvorteil nutzen wollen, darf nicht zu einer Belastung für sie werden“, sagte Völler in der Welt am Sonntag: „Die Spieler brauchen keinen zusätzlichen Druck. Wir dürfen nicht dahin kommen, dass sie in den Spielen Angst haben, Fehler zu machen.“