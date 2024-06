2:1-Sieg gegen Polen Niederlande feiert Fußballparty in Hamburg

Bundesliga-Stürmer Wout Weghorst hat den Niederlanden einen perfekten Start ins EM-Turnier beschert. Der Angreifer von der TSG 1899 Hoffenheim traf am Sonntag im Auftaktspiel gegen Polen in der 83. Minute zum hoch verdienten 2:1 (1:1) für den Europameister von 1988. Zuvor hatte Cody Gakpo (29.) für das klar überlegene Oranje-Team in Hamburg die überraschende Führung der Polen durch Adam Buksa (16.) ausgeglichen.