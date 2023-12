Fahrplan bis zur Heim-EM Nagelsmann mit Umbau-Plänen für das Sommermärchen 2.0

Das soll beim „emotionalen“ EM-Eröffnungsspiel gegen die Schotten am 14. Juni in München ebenso gelingen wie in den Begegnungen mit den unbequemen Ungarn in Stuttgart (19. Juni) und zum Abschluss gegen die Schweiz in Frankfurt/Main (23. Juni). DFB-Präsident Neuendorf hofft auf „viele magische Momente“ und meinte: „Freilose gab es ohnehin nicht.“