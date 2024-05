Verkündung bei Instagram Nagelsmann beruft Bayer-Verteidiger Tah in EM-Kader

Nagelsmann wird seinen vorläufigen Kader für die EURO am Donnerstag (13.00 Uhr) in Berlin verkünden. Allerdings will der DFB in den kommenden Tagen weitere Namen vorab melden. Damit soll einerseits die Vorfreude der Fans auf die EURO gesteigert und andererseits verhindert werden, dass die Namen der EM-Teilnehmer an die Medien „durchgestochen“ werden.