Nachfolger von Sandro Wagner Co-Kommentator im ZDF für die EM 2024 soll feststehen

Der 38-Jährige wird nun wohl auch Co-Kommentator für die EM. Er kam allerdings nicht als einziger infrage: Martina Voss-Tecklenburg analysierte in der Vergangenheit Spiele für den Sender: Sie deutete aber nach ihrer Erkrankung an, als Trainerin der DFB-Frauen weitermachen zu wollen. Sie könnte während der Männer-EM trotzdem als Gast im ZDF-Studio zu sehen sein. Christoph Kramer ist Teil des TV-Experten-Teams beim ZDF für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Er dürfte aber wegen seiner noch aktiven Fußballer-Karriere bei Borussia Mönchengladbach zeitlich eingespannter sein als Adler, der 2019 seine Handschuhe an den Nagel hing. Adler spielte zwischen 2008 und 2013 in insgesamt zwölf Spielen für die Nationalmannschaft und stand während seiner Laufbahn für Bayer Leverkusen, den Hamburger SV sowie Mainz 05 im Tor.