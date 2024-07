Nach Demiral-Sperre Diese politischen Statements wurden von der Uefa sanktioniert

Nach einigen Spielen der türkischen Nationalmannschaft im Jahre 2019 stellten sich die Spieler nach Abpfiff vor den Fans auf und salutierten mit einem Militärgruß. Dabei sollten die „Helden, die Soldaten“ gegrüßt werden, in Form der türkischen Soldaten, die in Syrien einmarschiert sind. Der Gruß sei in der türkischen Kultur kein politisches Zeichen gewesen, gaben einige Spieler zu verlauten.