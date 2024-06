Altherren-Fußball? Modric und Kroatien droht bei EM der Totalschaden

„Es hängt von uns ab. Wir wissen, was zu tun ist. Ich glaube, dass wir es schaffen können“, sagte Modric, Anführer des Teams und Gesicht der so erfolgreichen vergangenen Jahre. Doch die Fans erkennen ihre „Vatreni“ in diesen Tagen in Deutschland kaum wieder, auch gegen Albanien legten sie zunächst einen lahmen Auftritt hin. Klar, sie steigerten sich enorm – aber es reichte wieder nicht zu drei Punkten.