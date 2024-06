Die Folgen für Marvin Wildhage Youtuber als Fake-“Albärt“ im Stadion – nun ermittelt die Polizei

Wie schwer ist es eigentlich, sich ohne gültigen Mitarbeiterausweis in ein Fußballstadion zu schleichen? Diese Frage stellte sich auch Internet-Star und Youtuber Marvin Wildhage, der bereits in der Vergangenheit mit einigen waghalsigen Aktionen aufgefallen war. Er wollte diese Frage jedoch auf ganz großer Bühne für sich beantworten. Beim Eröffnungsspiel der EM in München schlich sich der 27-Jährige in einem gefälschten Maskottchenkostüm bis auf den Platz – und das ohne große Probleme. Mit ausreichend Vorbereitung und etwas Improvisationskunst zeigte Wildhage so nach eigener Deutung die verheerenden Sicherheitslücken im Konzept der Uefa auf.