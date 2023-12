20 Partien in vier Städten Diese EM-Spiele finden 2024 in Nordrhein-Westfalen statt

Damit finden insgesamt 20 der 51 EM-Spiele in den vier Austragungsorten in NRW statt. In der Gruppenphase wird die deutsche Nationalmannschaft erst einmal nicht in NRW sein. Das DFB-Team spielt zunächst in München gegen Schottland (14. Juni), in Stuttgart gegen Ungarn (19. Juni) und in Frankfurt gegen die Schweiz (23. Juni). Frühestens ein Achtelfinale könnte die deutsche Mannschaft ins größte Bundesland führen. Als Gruppenerster würde das erste Spiel der K.o.-Phase in Dortmund steigen (29. Juni), als einer der vier Gruppendritten, die in das Achtelfinale einziehen, könnte ein Spiel in Köln stattfinden (30. Juni).