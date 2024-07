Viertelfinale in Stuttgart In welchem Trikot Deutschland heute gegen Spanien spielt

Trotz zahlreicher Kritik waren die Trikots der absolute Verkaufshit, in vielen Geschäften und Online-Stores waren sie zwischenzeitlich sogar ausverkauft. Bisher spielte die deutsche Elf nur gegen Ungarn in den umstrittenen pinken Trikots. Zuvor ging es beim Eröffnungsspiel gegen Schottland in weiß auf den Platz und auch im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz, sowie im Achtelfinale gegen Dänemark trug die DFB-Elf ihr Heimtrikot.