Für Public Viewing Telekom kooperiert bei EM-Übertragungen mit Sky

Die Fußballfans können nun doch alle 51 Spiele der EM in Deutschland durch Live-Übertragungen bei Public Viewings sowie in vielen Bars und Restaurants sehen. Dies macht eine Kooperation der Deutschen Telekom mit Sky möglich. Wie die Telekom am Dienstag mitteilte, wird MagentaTV sein EM-Programm für die Gastronomie und offizielle Events über den Bezahlsender verfügbar machen. Die Telekom überträgt über ihr kostenpflichtiges Streaming-Angebot alle 51 Spiele live - darunter fünf Begegnungen exklusiv. Ein Großteil der Partien ist aber auch im Free-TV bei ARD, ZDF und RTL zu sehen.