Ukraine bis Kasachstan Denkwürdige Chancen auf ein EM-Ticket

„Wir werden alles tun, um unsere Soldaten zu erfreuen“, kündigte der Verteidiger vor dem Qualifikationsspiel am Montag (20.45 Uhr/Nitro und DAZN) gegen Titelverteidiger Italien mit viel Pathos an. Weil in der Ukraine weiter nicht an Fußball zu denken ist, bereitete sich das Team um die Premier-League-Profis Mykhailo Mudryk und Oleksandr Sintschenko im winterlichen Danzig in Polen auf das Duell vor. Mudryk und Co. reisten am Samstag nach Leverkusen, wo vor vollen Rängen gespielt wird. Zuvor trug das Team bereits Heimspiele in Polen, der Slowakei und Tschechien aus.