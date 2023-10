Haaland und Lewandowski vor dem Aus So ist der Stand in der Qualifikation für die EM 2024

Schottischer Riesenjubel auf der Couch und in französischen Kneipen: Das 1:0 der Spanier gegen Norwegen machte Schottland zum EM-Teilnehmer – und verwandelte nebenbei Lille, wo das Team am Dienstag gegen Frankreich testet, in eine britische Partyzone. Die erst vierte EM-Qualifikation in der Verbandsgeschichte sei „eine großartige Leistung“, sagte Kapitän Andy Robertson, während die Fans lautstark ihre kommende Reise nach Deutschland besangen.