Knappe Siege in Baku und Athen Österreich löst EM-Ticket – Niederlande mit Big Point

In Athen dominierten die Niederländer die Begegnung, nutzten aber ihre Chancen zunächst nicht. Die beste Möglichkeit im ersten Durchgang vergab Wout Weghorst, der Hoffenheimer scheiterte mit einem schwach geschossenen Handelfmeter an Torhüter Odysseas Vlachodimos (28.). Virgil van Dijk machte es bei seinem Foulelfmeter in der Nachspielzeit besser (90.+3). In der Gruppe B hatte bereits am vergangenen Freitag Vize-Weltmeister Frankreich mit einem Erfolg in Amsterdam das Ticket gelöst.