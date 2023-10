Zittersieg in Baku Österreich löst das EM-Ticket

Teamchef Ralf Rangnick klatschte begeistert in die Hände, seine Spieler fielen sich erleichtert in die Arme. Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat ihren zweiten Matchball mit etwas Glück genutzt und sich als achter Teilnehmer für die EM 2024 in Deutschland qualifiziert. Der umjubelte Matchwinner beim hart erkämpften 1:0 (0:0) in Aserbaidschan war der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Marcel Sabitzer. Der Dortmunder verwandelte in der 48. Minute nervenstark einen Handelfmeter.