Zeitpunkt, Teilnehmer, DFB-Gegner Das müssen Sie zur Gruppenauslosung der EM 2024 wissen

Im Vorfeld werden vier Lostöpfe bestimmt. Deutschland ist als Gastgeber in Topf 1 gesetzt. Für die anderen Teilnehmer ist das Abschneiden in der Qualifikation maßgeblich. Die besten fünf Gruppensieger sind neben Deutschland in Topf 1, danach wird per Gesamttabelle aufgeteilt (wobei Spiele gegen den Tabellensechsten von Sechsergruppen nicht zählen).