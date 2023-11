EM 2024 Albanien und Dänemark dabei – Italien mit Matchball

Italien geht mit einer guten Ausgangsposition in das letzte EM-Qualifikationsspiel gegen die Ukraine. Am Freitagabend setzte sich die Squadra Azzurra mit 5:2 (3:0) gegen Nordmazedonien durch. Damit reicht Italien gegen die Ukraine am kommenden Montag in Leverkusen ein Unentschieden, um sich direkt für die EM in Deutschland zu qualifizieren. Das EM-Ticket lösten am Freitag bereits Albanien und Dänemark.