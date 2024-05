Schnitzeljagd zum EM-Kader Die Häppchen-Nominierung des DFB ist ein großer PR-Coup

Selbst außerhalb der Online- und Medienwelt konnten Menschen auf die Kampagne des DFB stoßen, solange sie denn am Dienstagmorgen in einer Bäckerei in der Nähe von Stuttgart einkaufen waren und dort ihre Brötchen in einer Tüte mit dem Gesicht von Chris Führich überreicht bekamen. Man mag diese unkonventionelle Form der Nominierung kurios und möglicherweise sogar an manchen Stellen ein wenig gewöhnungsbedürftig finden, in Summe hat der Verband aber sein Ziel erreicht: Er ist Herr der Lage und bindet einen Großteil der Gesellschaft in die heiße Phase der EM-Vorbereitung ein. Lange Zeit war die Außendarstellung der deutschen Nationalmannschaft irgendwo zwischen „Die Mannschaft“-Slogen und Graugänsen sehr dürftig, vor der EM präsentiert sich der DFB mit seinen PR-Kampagnen bereits in bestechender Turnier-Form.