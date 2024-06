Sieg gegen Portugal Georgiens EM-Märchen geht weiter

Chwischa Kwaratschelia (2. Minute) und Georges Mikautadze (57./Foulelfmeter) machten sich mit ihren Toren am Mittwoch in Gelsenkirchen zu Fußball-Helden in ihrer Heimat. Für Georgien war es der erste Sieg bei einer EM. Portugal stand bereits vor der Partie als Gruppensieger fest. Mit stark veränderter Startelf konnten die Iberer nicht an ihre bisherigen Turnierleistungen anknüpfen.