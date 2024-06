0:0 gegen Oranje Frankreich ohne Mbappé ohne Effizienz

Ohne Maskenmann Kylian Mbappé ist Frankreich nicht über eine Nullnummer im EM-Vorrundenkracher gegen die Niederlande hinausgekommen. Der 25 Jahre alte Superstar der Équipe Tricolore schmorte beim 0:0 am Freitagabend in Leipzig vier Tage nach seinem Nasenbeinbruch 90 Minuten auf der Bank und musste mitansehen, wie seine Teamkollegen zu viele Chancen vergaben und dann Glück hatten, dass ein Treffer der Elftal wegen einer Abseitspostion nicht gegeben wurde. Vor 40.000 Zuschauern verpassten sowohl die Franzosen als auch die Niederländer den vorzeitigen Einzug in das Achtelfinale, nachdem beide ihren Auftakt gewonnen hatten.