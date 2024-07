Siegtreffer in der Schlussphase Ohne Glanz – Frankreich bezwingt Belgien mit 1:0 und steht im Viertelfinale

Lukaku befand sich indes an diesem Nachmittag in Düsseldorf in bester Gesellschaft. Denn auch Kylian Mbappé hing weitestgehend in der Luft. Der Superstar – mit der schützenden Gesichtsmaske nach seinem Nasenbeinbruch in der Vorrunde gegen Österreich – konnte den hohen Ansprüchen nicht gerecht werden. Vielleicht gehemmt, vielleicht einfach nicht fit genug, der teuerste Fußballer der Welt konnte in der Equipe Tricolore keine größeren Akzente setzen. Der 25-Jährige, seit Montag offiziell Stürmer von Real Madrid, stand in der Startaufstellung gegen Belgien.