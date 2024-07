Ähnlichkeit mit Englands Nationalcoach Fans feiern einen Polizisten als Southgate-Doppelgänger

Englische Fußballfans haben einen Polizisten in den sozialen Medien berühmt gemacht. Weil der Beamte Englands Nationaltrainer Gareth Southgate ähnelt, umringten einige Anhänger vor dem Halbfinale der Three Lions gegen die Niederlande den vermeintlichen Doppelgänger in der Dortmunder Innenstadt und besangen ihn enthusiastisch. Angelehnt an den Hit „Whole Again“ der Popband Atomic Kitten aus dem Jahr 2000 intonierten sie „Southgate you're the one, you still turn me on, football's coming home again“ (Southgate, du bist der Richtige, du machst mich immer noch an, der Fußball kommt wieder nach Hause).