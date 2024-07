Volunteer bei der EM 2024 „Jede Schicht versetzte uns in einen Rausch“

Jede Schicht versetzte uns in einen Rausch, bei dem Starkregen und Hitze weggetanzt, weggesungen und weggelächelt wurden. Die Fans trieben uns an und wir die Fans. Es war eine Symbiose, die man erlebt haben muss. Wenn man mich also in 20 Jahren nach meinen Erinnerungen an diese Europameisterschaft fragt, dann werde ich wohl sagen: Es ging weder um Politik, noch um Fußball. Der Fußball hat uns lediglich unsere Gemeinsamkeiten, Nähe und Stärke exemplarisch aufgezeigt. Und vielleicht braucht es manchmal diese kleinen Gemeinsamkeiten, die uns an die Schönheit des großen Ganzen erinnern.