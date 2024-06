“Absolutes Sch...loch“ Englands Fans und Journalisten schimpfen über Gelsenkirchen

Zudem macht ein Video auf „X“, vormals Twitter, derzeit die Runde. Zu sehen ist der leere Bahnhofsvorplatz von Gelsenkirchen. Leicht verregnet. Den Aufreger gibt der Kommentar des in England bekannten Fans Paul Brown. „Das ist ein absolutes Sch...loch“, sagt er. „Ich kann nicht glauben, dass Deutschland hier die Europameisterschaft austrägt.“ Schalke selbst konterte die Kritik des Fans auf seinem englischen Account: „Arbeiten Sie schon lange für TripAdvisor?“ Brown selbst verbrachte den Samstagabend jedenfalls lieber in der Düsseldorfer Altstadt. So wie hunderte weitere Engländer, wie es in den Sozialen Netzwerken zu sehen ist.